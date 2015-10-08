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    • Генеральный директор «Кубани» опроверг информацию о долгах

    Генеральный директор «Кубани» опроверг информацию о долгах

    Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко заявил, что появившаяся сегодня информация о наличии задолженности перед российскими футболистами и персоналом клуба не соответствует действительности.

    «Мне вообще трудно это как-то комментировать, потому что это не соответствует действительности», – сказал Стаценко.

    Напомним, что сегодня появилась информация о том, что игроки, в основном – российские, и персонал «Кубани» не получают зарплату в течение двух месяцев. Более того, футболистам не выплачены премиальные еще за матчи прошлого сезона.

    «Кубань» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея в своем активе 8 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    08.10.2015 18:26
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