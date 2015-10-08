Бывший вратать «Волыни»: «Кварцяный сказал: «Какое пиво? Ящик водки несите!»

Бывший голкипер «Волыни» Александр Гуменюк рассказал, почему в свое время не перешел а «Спартак», а также вспомнил о работе с главным тренером лучан Виталием Кварцяным.

«Я съездил на переговоры в столицу России и дал предварительное согласие на переход в «Динамо». Однако когда уже сел в поезд, чтобы возвратиться в Киев, в вагон зашел один из руководителей «Спартака» Есауленко и сказал, что меня ждет главный тренер Романцев. Я его не проинформировал о состоявшихся переговорах с динамовцами – все же тогда «Спартак» котировался значительно выше. Романцев ждал меня в ресторане «Разгуляй», сказал, что слышал о моих подвигах в рамке, но хотел бы убедиться в этом сам.

Сначала должен был быть просмотр, хотя Романцев уточнил, что если я его пройду удачно, то мне предоставят квартиру в Сокольниках и зарплату 10 тысяч долларов в месяц. Все должно было решиться на сборе в Израиле. Я на денек отпросился в Киев, связавшись перед отъездом с представителем «Динамо» (Москва) и сообщив, что в связи с возникшими обстоятельствами вынужден отказаться от сотрудничества. А в Киеве меня нашел начальник команды уже нашего «Динамо», Олег Базилевич, но я сразу сказал, что дал слово поехать на просмотр со «Спартаком» и не могу его нарушить. Хотя потом об этом сильно пожалел. Дело в том, что в одном из заключительных спаррингов в Израиле защитник москвичей, выбивая мяч в подкате, нанес мне очень серьезную травму. И когда руководство «Спартака» узнало вердикт врачей (тяжелое сотрясение мозга), то сразу поставило на мне крест. За те два месяца, что я находился в больнице в Москве, никто даже не поинтересовался моим состоянием, а ведь я мог стать инвалидом. Когда же пришла пора выписываться, то связаться с Романцевым мне не удалось, я оказался никому не нужен, и мне ничего не оставалось, кроме как вернуться домой, в Хмельницкий.

О Кварцяном только теплые слова. Кстати, он своим оригинальным подходом к игрокам поразил меня сразу. Когда мы только начали вести переговоры о моем контракте, Виталий Владимирович поинтересовался: «Пьешь? Куришь?» Я ответил: «Не курю». Кварцяный обрадовался: «Будешь играть, у меня в команде все пьют…»

Шутки шутками, но если откровенно, то после удачных матчей Виталий Владимирович разрешал нам пропустить рюмку-другую. Припоминается, когда взяли верх над «Динамо», а я еще и отразил пенальти, то в душевую занесли ящик пива. Только началось пиршество, как туда зашел Кварцяный, чего за ним раньше не наблюдалось, и на повышенных тонах поинтересовался: «Это что вы себе позволяете?!» Мы сразу даже не поняли, что происходит, ведь раньше это было в порядке вещей. Прибежал администратор команды, и тренер набросился уже на него: «Это что такое? Какое пиво?! Давай сюда ящик водки, мы же победили «Динамо»!», – рассказал Гуменюк.