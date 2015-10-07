«Спартак» оштрафован на 220 тысяч рублей

Сегодня состоялось очередное заседание КДК РФС, посвященное 11-му туру РФПЛ. По его итогам были приняты следующие решения.

Старший тренер «Кубани» Арсен Папикян дисквалифицирован на две игры. Причиной послужило его оскорбительное поведение в отношении главного арбитра матча «Кубани» против «Анжи» Алексея Матюнина.

«Мордовия» оштрафована на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц, «Спартак» – на 220 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники.

За те же нарушения, что и «Мордовия», наказана «Уфа». Размер штрафа составил 120 тысяч рублей.