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    Тевес может вернуться в «Ювентус»

    Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может вернуться в туринский «Ювентус», за который выступал с 2013-го по 2015-й год. Причиной является трехмесячная задержка зарплаты со стороны аргентинского клуба. Это может повлечь за собой разрыв контракта. Еще одним претендентом на игрока называют бразильский «Коринтианс», однако вероятность того, что нападающий вернется в «Юве», расценивается выше.

    В ходе выступлений за туринцев Тевес забил 50 мячей в 96 играх, дважды выиграв Серию А и дойдя до финала Лиги чемпионов.

    Источник: Sport Mediaset

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    07.10.2015 15:49
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    Комментарии (7)
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    liver2015
    1444227580
    хороший нап
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    liver2015
    1444227844
    думаю усилит любую команду,зачем отдавали
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    moment of Glory
    1444243460
    Резче
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    расулик
    1444343333
    как раз для лиги чемпионов усиление юве
    Ответить
    Gothic_Spirit
    1445097557
    вот уж дудки! просился домой к маме,кинул клуб до истечения контракта-вот сиди теперь там
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    ologreds
    1694997034
    numo444652
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