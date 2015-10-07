Тевес может вернуться в «Ювентус»

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может вернуться в туринский «Ювентус», за который выступал с 2013-го по 2015-й год. Причиной является трехмесячная задержка зарплаты со стороны аргентинского клуба. Это может повлечь за собой разрыв контракта. Еще одним претендентом на игрока называют бразильский «Коринтианс», однако вероятность того, что нападающий вернется в «Юве», расценивается выше.

В ходе выступлений за туринцев Тевес забил 50 мячей в 96 играх, дважды выиграв Серию А и дойдя до финала Лиги чемпионов.