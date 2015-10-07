Билялетдинов может стать тренером зарубежного клуба

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о возможном развитии своей карьеры.

«Работа в РФС может быть связана с инспекторской или методической деятельностью в одном из департаментов, отвечающем за развитие футбола, в том числе на юношеском уровне. Предметный разговор на эту тему уже состоялся. Но как сложится – покажет время. Пока это один из вариантов. Есть также вариант уехать за границу. Он вполне реален, но с годами я все больше привязываюсь к родине. Определенные разговоры на этот счет есть, но пока они носят общий характер. Россия все равно остается для меня приоритетом, но если здесь не сложится, то придется уезжать», – сказал российский специалист.