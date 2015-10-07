Билялетдинов может стать тренером зарубежного клуба

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    Источник: ТАСС

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    07.10.2015 13:48
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1444221666
    и этот в Польшу пусть валит нет чтобы в ФНЛе попылить на благо родине ан нет им забугор подавай
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    stas-kst
    1444223968
    Как Черчесов, соскучился по санкционным продуктам ?)))
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    алекс88
    1444287610
    В казахам или азерам.
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    ologreds
    1694997035
    numo444635
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