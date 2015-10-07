Анчелотти вернется в футбол в следующем сезоне

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти планирует вернуться к тренерской работе в следующем сезоне. Последним местом работы 56-летнего итальянца был мадридский «Реал». До недавнего времени его называли одним из кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля».

«Сейчас я рад, что отдыхаю. Меня все устраивает. Конечно, я планирую вернуться к работе, потому что футбол – это моя страсть. Сейчас я хочу еще немного отдохнуть, но в следующем году вернусь к тренерской деятельности», – заявил Анчелотти.

На счету Анчелотти работа практически со всеми европейскими грандами – «Реал» (2013-2015), «ПСЖ« (2011-2013), «Челси» (2009-2011), «Милан» (2001-2009), «Ювентус» (1999-2001).