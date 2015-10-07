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    Анчелотти вернется в футбол в следующем сезоне

    Известный итальянский специалист Карло Анчелотти планирует вернуться к тренерской работе в следующем сезоне. Последним местом работы 56-летнего итальянца был мадридский «Реал». До недавнего времени его называли одним из кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля».

    «Сейчас я рад, что отдыхаю. Меня все устраивает. Конечно, я планирую вернуться к работе, потому что футбол – это моя страсть. Сейчас я хочу еще немного отдохнуть, но в следующем году вернусь к тренерской деятельности», – заявил Анчелотти.

    На счету Анчелотти работа практически со всеми европейскими грандами – «Реал» (2013-2015), «ПСЖ« (2011-2013), «Челси» (2009-2011), «Милан» (2001-2009), «Ювентус» (1999-2001).

    Источник: Daily Mail

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    07.10.2015 08:53
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    Комментарии (4)
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    ESPANOL
    1444198413
    Его команда Барса! И по стилю и по духу и по составу. Мне очень импонирует его видение игры команды, которую он тренерует.
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    Maga Ingush
    1444206440
    Четкий тренер. Его бы в псж.
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    ologreds
    1694997036
    numo444605
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