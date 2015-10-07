Адвокат: «У меня нет желания работать с клубом, который не может тратить деньги»

Бывший главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат прокомментировал свой уход из клуба и рассказал о причинах такого решения.

«Решение я принял еще на прошлой неделе, но клуб попросил меня остаться до игры с «Вест Хэмом». Борьба за выживание – это не для меня. Я решил, что настало время кому-то другому поработать с «Сандерлендом». Я не жалею, что подписал с ними контракт, просто наш состав не был достаточно хорош. Руководство знало, что нам нужно усилиение, но владелец так ни разу и не сказал, какую сумму мы в состоянии потратить», – рассказывает Адвокат.

Наставник не считает возможным для себя работать в подобных условиях.

«Если вы клуб вроде «Сандерленда» и не можете тратить столько денег, как многие другие, то подобные ситуации неизбежны. У меня нет никакого желания работать в таких условиях. При расторжении договора не просил никаких компенсаций и ничего не получил, зато я уверен, что больше никогда не буду тренировать клуб».

Также Адвокат выразил желание поработать со сборной, которая будет участвовать в чемпионате Европы.

«Было бы здорово помочь какой-нибудь команде попасть на Евро-2016. Я бы очень хотел поработать на этом турнире».