Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Адвокат: «У меня нет желания работать с клубом, который не может тратить деньги»

    Адвокат: «У меня нет желания работать с клубом, который не может тратить деньги»

    Бывший главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат прокомментировал свой уход из клуба и рассказал о причинах такого решения.

    «Решение я принял еще на прошлой неделе, но клуб попросил меня остаться до игры с «Вест Хэмом». Борьба за выживание – это не для меня. Я решил, что настало время кому-то другому поработать с «Сандерлендом». Я не жалею, что подписал с ними контракт, просто наш состав не был достаточно хорош. Руководство знало, что нам нужно усилиение, но владелец так ни разу и не сказал, какую сумму мы в состоянии потратить», – рассказывает Адвокат.

    Наставник не считает возможным для себя работать в подобных условиях.

    «Если вы клуб вроде «Сандерленда» и не можете тратить столько денег, как многие другие, то подобные ситуации неизбежны. У меня нет никакого желания работать в таких условиях. При расторжении договора не просил никаких компенсаций и ничего не получил, зато я уверен, что больше никогда не буду тренировать клуб».

    Также Адвокат выразил желание поработать со сборной, которая будет участвовать в чемпионате Европы.

    «Было бы здорово помочь какой-нибудь команде попасть на Евро-2016. Я бы очень хотел поработать на этом турнире».

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Сармат Ростов
    1444195413
    Слова содержанки.
    Ответить
    ACG
    1444200891
    Как обычно,Адвокат-шлюшка
    Ответить
    ologreds
    1694997038
    numo444596
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+