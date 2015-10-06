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    • Промедление со стороны «Баварии» вынуждает Клоппа принять «Ливерпуль»

    Промедление со стороны «Баварии» вынуждает Клоппа принять «Ливерпуль»

    Юрген Клопп может стать главным тренером «Ливерпуля» из-за промедления со стороны руководства «Баварии».

    Сообщается, что менеджмент мюнхенского клуба рассчитывает продлить контракт с Хосепом Гвардиолой, и поэтому переговоры с Клоппом были отложены до января. Такие условия не подходят немецкому специалисту и вынуждают его принять предложение от «Ливерпуля».

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что переговоры между Клоппом и «Баварией» проходили в сентябре, а также о том, что он может возглавить «Ливерпуль» уже до конца этой недели.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.10.2015 22:57
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1444198087
    ну пускай и гниют со своим пепом, Клопп , го к нам в мерсисайд!!!1
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    ologreds
    1694997038
    numo444590
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