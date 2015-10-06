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    Торрес: «Бенитес не оборонительный тренер»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес прокомментировал тактические предпочтения главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса. Футболист не считает наставника склонным к оборонительной игре.

    «Я очень хорошо его знаю. Мы были четыре года вместе в двух командах. Он не оборонительный тренер. Ему надо дать время поработать, и вы все сами увидите», – говорит Торрес.

    Также игрок поделился своим мнением о матче между «Атлетико» и «Реалом» (1:1) в седьмом туре Примеры.

    «Мы потеряли два очка в матче с «Реалом». Это правда, чем большими силами вы атакуете, тем больше шансов получить на свои ворота контратаку. Я даже не знаю, были ли наши последние десять минут хорошо проведенными, или нет. Мы явно хотели победить больше, чем «Реал». Я считаю, то, что сделали мы во втором тайме, заслуживает восхищения. Это не «Реал» захотел отступиться – это «Атлетико» заставил».

    Источник: Football Espana

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    06.10.2015 21:14
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