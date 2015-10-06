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    • Думбия: «Возможно, еще получу шанс поиграть в топ-чемпионате»

    Думбия: «Возможно, еще получу шанс поиграть в топ-чемпионате»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия сомневается в том, что вернется в «Рому» , однако надеется еще когда-нибудь поиграть в одном из ведущих чемпионатов Европы.

    «Не представляю, чтобы я вернулся. Хотя у меня еще есть двухлетний контракт с итальянским клубом, я думаю, мы достигнем соглашения. Там все пошло не так для меня. Болельщики освистывали меня с первого матча, и это не прекращалось, пока я не покинул клуб. Почему так случилось? Тренер давал мне играть, хотя я только вернулся после Кубка африканских наций и, возможно, не был готов.

    ЦСКА был лучшим решением. Я хорошо знаю команду и российский чемпионат. Мне нужно было играть — в том числе ради того, чтобы получить вызов в сборную. Я вернулся спустя шесть месяцев, но было ощущение, что я пропустил всего лишь день. Я уезжал из России, так как думал, что пришло время попробовать себя в новой лиге.

    Я мог уехать в Англию, но выбрал «Рому“, потому что тренер говорит на французском, и кроме того, там играет мой соотечественник Жервиньо. У меня не получилось, но однажды, возможно, я получу еще один шанс проявить себя в европейском топ-чемпионате».

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2015 20:21
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    Комментарии (13)
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    Asbjorn
    1444152184
    Нигде кроме коней и не заиграет
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    vladik12
    1444152430
    Вряд ли.
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    Обстолб Хуембей
    1444155262
    В таком гoвнe как цска тебе и играть.
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    aviaman
    1444156015
    например в РОМЕ ахаха макака ты никому не нужен
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    roman230582
    1444157948
    Я думал он заиграет в Роме, жаль
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    vest01
    1444159523
    Очень жаль,но в ЦСКА ты будишь полезен
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    KosSidFCZP
    1444168900
    Ноет всё!Уровень не твой просто!
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    veltrener
    1444174898
    Никогда не считал тебя топ игроком! Так почему же ты должен играть в топ-чемпионате?
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    ologreds
    1694997038
    numo444577
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