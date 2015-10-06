Думбия: «Возможно, еще получу шанс поиграть в топ-чемпионате»

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия сомневается в том, что вернется в «Рому» , однако надеется еще когда-нибудь поиграть в одном из ведущих чемпионатов Европы.

«Не представляю, чтобы я вернулся. Хотя у меня еще есть двухлетний контракт с итальянским клубом, я думаю, мы достигнем соглашения. Там все пошло не так для меня. Болельщики освистывали меня с первого матча, и это не прекращалось, пока я не покинул клуб. Почему так случилось? Тренер давал мне играть, хотя я только вернулся после Кубка африканских наций и, возможно, не был готов.

ЦСКА был лучшим решением. Я хорошо знаю команду и российский чемпионат. Мне нужно было играть — в том числе ради того, чтобы получить вызов в сборную. Я вернулся спустя шесть месяцев, но было ощущение, что я пропустил всего лишь день. Я уезжал из России, так как думал, что пришло время попробовать себя в новой лиге.

Я мог уехать в Англию, но выбрал «Рому“, потому что тренер говорит на французском, и кроме того, там играет мой соотечественник Жервиньо. У меня не получилось, но однажды, возможно, я получу еще один шанс проявить себя в европейском топ-чемпионате».