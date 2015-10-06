Сахо: «Джеррард мной гордится»

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо признался, что для него всегда было важно мнение Стивена Джеррарда.

«В тот период, когда я не играл в основе, я чувствовал себя словно лев в клетке, которого не кормили некоторое время. И когда вы открываете дверь, он бросается на вас.

Относительно моих отношений с Джеррардом, то он для меня всегда был примером для подражания. Он часто пишет мне смс, например, после моего первого матча с капитанской повязкой против «Бордо» в Лиге Европе. Он поздравил меня. Написал, чтобы я продолжал бороться, что он мной гордится. Всегда приятно получить такое сообщение от такого выдающегося футболиста», – рассказал Сахо.

Напомним, что Сахо перешел в «Ливерпуль» 2 сентября 2013 года за 13 миллионов фунтов.