Болельщики «Шальке» намерены бойкотировать рурское дерби

Поклонники «Шальке» собираются бойкотировать рурское дерби – матч против дортмундской «Боруссии».

Причиной является слишком большая, по мнению гельзенкирхенцев, разница в стоимости билетов на эту игру: билеты для жителей Дортмунда намного дешевле, чем для болельщиков команды-соперника.

«Мы готовы пойти на этот шаг – болезненный, но в такой ситуации неизбежный», – сказано в заявлении фанатов.

Неудовольствие поклонников «Шальке» также вызвало решение полиции снизить количество билетов для них с восьми тысяч до четырех. Кроме того, не нравятся потенциальным гостям из Гельзенкирхена и условия пребывания в Дортмунде.

Ранее болельщики самой «Боруссии» хотели бойкотировать игру против «Хоффенхайма» по той же причине.

Матч «Боруссия» Д – «Шальке» состоится 8 ноября.