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    Болельщики «Шальке» намерены бойкотировать рурское дерби

    Поклонники «Шальке» собираются бойкотировать рурское дерби – матч против дортмундской «Боруссии».

    Причиной является слишком большая, по мнению гельзенкирхенцев, разница в стоимости билетов на эту игру: билеты для жителей Дортмунда намного дешевле, чем для болельщиков команды-соперника.

    «Мы готовы пойти на этот шаг – болезненный, но в такой ситуации неизбежный», – сказано в заявлении фанатов.

    Неудовольствие поклонников «Шальке» также вызвало решение полиции снизить количество билетов для них с восьми тысяч до четырех. Кроме того, не нравятся потенциальным гостям из Гельзенкирхена и условия пребывания в Дортмунде.

    Ранее болельщики самой «Боруссии» хотели бойкотировать игру против «Хоффенхайма» по той же причине.

    Матч «Боруссия» Д – «Шальке» состоится 8 ноября.

    Источник: T-Online

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    06.10.2015 00:47
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