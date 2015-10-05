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    • Билялетдинов: «Рубин» подтвердил, что является солидным клубом»

    Билялетдинов: «Рубин» подтвердил, что является солидным клубом»

    Казанский «Рубин» выполнил все финансовые обязательства перед бывшим главным тренером команды Ринатом Билялетдиновым, полностью погасив долг.

    «Рубин» подтвердил, что является солидным клубом: в установленные сроки он выполнил все обязательства, о которых мы договаривались. Все вопросы в отношении меня урегулированы», – сказал Билялетдинов.

    Руководство казанского клуба выплатило компенсацию за разрыв контракта специалисту еще на прошлой неделе, однако осталось должно зарплату за один месяц. Сумма компенсации не разглашалась.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2015 18:15
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