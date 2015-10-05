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    Кечинов: «Карпину нужно еще дать поработать в «Торпедо»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что для достижения какого-либо результата на посту главного тренера армавирского «Торпедо» Валерию Карпину нужно время.

    «Конечно, Карпину нужно еще дать поработать в «Торпедо». Команда за месяц не строится. Думаю, чтобы была создана хорошая команда, нужно три года. Необходимо оставить Карпина главным тренером «Торпедо», даже если команда вылетит в ПФЛ.

    Но, может, армавирцы не вылетят в ПФЛ. Карпин фанатично относится к своей работе. Думаю, мы увидим прогресс в результатах команды. Уверен, у Карпина все получится уже в этом сезоне. Считаю, что он сможет выжать максимум из своих игроков. «Торпедо» нужны игроки, которые реально могут усилить эту команду, чтобы тренеру легче работалось. А с этим материалом сложновато сиюминутно добиваться результатов», – отметил Кечинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2015 17:59
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