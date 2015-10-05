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    • Ковтун: «Если Карпин останется в «Торпедо», то у команды все получится»

    Ковтун: «Если Карпин останется в «Торпедо», то у команды все получится»

    Старший тренер «Тосно», ранее выступавший за московский «Спартак», Юрий Ковтун поделился своими мыслями о перспективах армавирского «Торпедо» в ФНЛ.

    «Если Валерий Карпин останется в «Торпедо», то у команды все получится. Руководству клуба нужно набраться терпения. Все знают, в какой ситуации Валерий Георгиевич пришел в коллектив. Торпедовцы по ходу сезона набирали игроков и еще будут формировать команду, поэтому неудачным выступлениям есть объективные причины.

    В армавирском «Торпедо» нет результата, но нельзя сказать, что у команды ничего не получается. За такой короткий период очень сложно добиться слаженной игры. Карпин – это человек, который сделает все возможное, чтобы исправить положение. Он не из тех людей, которые работают спустя рукава. Если у руководства клуба есть доверие к главному тренеру, то наставнику надо дать спокойно работать», – сказал Ковтун.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2015 16:43
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