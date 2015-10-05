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    • Бушманов: «Карпин – достаточно грамотный и опытный тренер, который многое повидал»

    Бушманов: «Карпин – достаточно грамотный и опытный тренер, который многое повидал»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился своим мнением о перспективах армавирского «Торпедо» с Валерием Карпиным.

    «В матче с нашей командой бросилось в глаза, что у «Торпедо» есть индивидуально достаточно неплохие футболисты для уровня ФНЛ. Но, видимо, они находятся не в лучшем психологическом состоянии, а взаимодействие у игроков пока не отлажено. Отдельные футболисты – еще не команда. А у «Торпедо» ее пока не видно. Правда, времени у тренерского штаба практически не было. Им все приходится делать на ходу в условиях уже официальных матчей. Конечно, это сложно.

    Вполне возможно, тренерскому штабу «Торпедо» просто требуется время для того, чтобы выправить ситуацию. Понятно, что это новая команда, которую собрали около двух с половиной месяцев назад. Ясное дело, что было очень мало времени, чтобы что-то выстроить в команде. Наверное, тренерскому штабу очень сложно в таких условиях работать и добиваться результатов.

    Карпин – достаточно грамотный и опытный тренер, который многое повидал. Тренерский штаб у него тоже квалифицированный, ему помогают испанские специалисты. В этой ситуации могу только пожелать удачи Карпину! Ситуация действительно сложная. Надеюсь, что он способен из нее выпутаться. Карпин всегда был уверенным в себе человеком, который не боится трудностей. Даже его решение возглавить «Торпедо» об этом говорит. Понятно, что это было большим риском, и он до сих пор сохраняется. Но у Карпина, безусловно, есть характер, который может помочь в этой ситуации», – отметил Бушманов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2015 15:44
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Niepel
    1444052710
    Вот бывшие игроки "Спартака" нахваливают Карпина, а толку от него нет нигде!
    Ответить
    Витус Беринг
    1444060041
    Раздули из куска " Г" тренера.
    Ответить
    vgarakh
    1444387733
    Но Валера еще не повидал зону Юг, а уже пора.
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    ologreds
    1694997045
    numo444464
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