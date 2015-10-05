Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Ювентус» планирует выкупить трансфер Куадрадо

    «Ювентус» собирается выкупить трансфер полузащитника Хуана Куадрадо, права на которого принадлежат «Челси», по окончании арендного соглашения. Сообщается, что туринцы готовы заплатить за футболиста, ставшего важной частью команды Массимилиано Аллегри, наставника «старой синьоры», 20 миллионов евро.

    Ожидается, что англичане не будут противиться уходу колумбица, который в футболке «Челси» 15 раз выходил на поле и лишь однажды отметился голевой передачей, но постараются выручить за него хотя бы 25 миллионов евро, так как покупался Куадрадо зимой этого года за 32 миллиона.

    Как сообщает источник, агент футболиста Алессандро Луччи в ближайшее время должен вылететь в Лондон для обсуждения будущего игрока.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997045
    numo444462
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+