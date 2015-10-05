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    • Куман: «В нашей ситуации мы должны быть готовы к уходу Мане»

    Куман: «В нашей ситуации мы должны быть готовы к уходу Мане»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман сказал, что с тем статусом, который имеют «святые», они все время должны быть готовы к уходу ведущих игроков, таких как полузащитник команды Садьо Мане.

    «Возможно, однажды мы потеряем Мане, мы должны быть готовы к этому. Знаете, в нашей ситуации игроки такого уровня, если они еще и играют на пределе своих возможностей, к концу сезона вызывают интерес многих клубов. Но сейчас мы можем наслаждаться игрой Мане в составе нашей команды», – отметил Куман.

    Садьо Мане в последних трех матчах за «Саутгемптон» забил четыре мяча, а также сыграл решающую роль в победе над «Челси» в минувшем туре чемпионата Англии. Летом сообщалось об интересе к сенегальцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Skysports

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    05.10.2015 13:59
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