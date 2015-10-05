Бенитес: «Мы имели восемь контратак, в которых нам не хватило завершающей передачи»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес не считает, что его команда в предыдущем туре чемпионата Испании в матче против «Атлетико» потеряла очки из-за того, что в концовке решила сыграть на удержание счета.

«Нет. Скорее нужно отдать должное «Атлетико», они действовали очень агрессивно, и мы не смогли извлечь преимущество из наших контратак. Мы доминировали в первом тайме, игра была под нашим контролем. «Атлетико» сыграл в более интенсивном темпе во втором тайме, мы имели восемь контратак, но нам не хватило в них финального паса.

Мы потеряли два очка сегодня. Мы были впереди и допустили две ошибки, пенальти в наши ворота и гол, и также нам не хватило точности в наших контратаках», – сказал испанец после игры.