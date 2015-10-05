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    • Бенитес: «Мы имели восемь контратак, в которых нам не хватило завершающей передачи»

    Бенитес: «Мы имели восемь контратак, в которых нам не хватило завершающей передачи»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес не считает, что его команда в предыдущем туре чемпионата Испании в матче против «Атлетико» потеряла очки из-за того, что в концовке решила сыграть на удержание счета.

    «Нет. Скорее нужно отдать должное «Атлетико», они действовали очень агрессивно, и мы не смогли извлечь преимущество из наших контратак. Мы доминировали в первом тайме, игра была под нашим контролем. «Атлетико» сыграл в более интенсивном темпе во втором тайме, мы имели восемь контратак, но нам не хватило в них финального паса.

    Мы потеряли два очка сегодня. Мы были впереди и допустили две ошибки, пенальти в наши ворота и гол, и также нам не хватило точности в наших контратаках», – сказал испанец после игры.

    Источник: Skysports

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    05.10.2015 13:32
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    Комментарии (4)
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    talgatnurzhanov2006
    1444047767
    может Лигу Европы выиграет с реалом.
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    stas-kst
    1444054861
    фу бл.... противно читать бред Бенитеса... две ошибки совершили... пенальти так то не забили, так что она не в счёт. а вот игра от обороны в стиле Наполи - это да, это ожидаемо. Невозможно выиграть не забив больше чем соперник, а к этому не стремились совершенно
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    Killofwrath
    1444081315
    Реал за матч толком и не создал, не считая гола. Атлеты за 2ой тайм наиграли на 3 гола минимум.
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    ologreds
    1694997045
    numo444453
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