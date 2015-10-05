Вопрос будущего Чалого в «Рубине» решится в ближайшие два дня

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сообщил, что будущее Валерия Чалого на посту исполняющего обязанности главного тренера команды решится в ближайшие два дня.

«Вопрос его дальнейшей работы в «Рубине» в стадии решения. Думаю, что определенность в нем настанет сегодня-завтра. Появится ли у «Рубина» новый главный тренер? Пока оставлю это без комментариев – до принятия окончательного решения.

Команде нужно время, чтобы почувствовать уверенность. Смена тренера и руководства для команды бесследно никогда не проходит, футбольный коллектив – хрупкий организм. Мы верим в наших футболистов и думаем, что после перерыва в чемпионате будем набирать очки и выходить из сложной турнирной ситуации. Перерыв нам на руку», – отметил Фахриев.