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    • Вопрос будущего Чалого в «Рубине» решится в ближайшие два дня

    Вопрос будущего Чалого в «Рубине» решится в ближайшие два дня

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сообщил, что будущее Валерия Чалого на посту исполняющего обязанности главного тренера команды решится в ближайшие два дня.

    «Вопрос его дальнейшей работы в «Рубине» в стадии решения. Думаю, что определенность в нем настанет сегодня-завтра. Появится ли у «Рубина» новый главный тренер? Пока оставлю это без комментариев – до принятия окончательного решения.

    Команде нужно время, чтобы почувствовать уверенность. Смена тренера и руководства для команды бесследно никогда не проходит, футбольный коллектив – хрупкий организм. Мы верим в наших футболистов и думаем, что после перерыва в чемпионате будем набирать очки и выходить из сложной турнирной ситуации. Перерыв нам на руку», – отметил Фахриев.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2015 13:03
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    Комментарии (6)
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    paparazzi-kazan
    1444045493
    До зимнего окна лучше не трогать.
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    Витус Беринг
    1444062467
    Слепые там в Казани что ли ? Ему физ-ру во 2-м классе , само то !
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    Нигелист
    1444066020
    Такая частая смена тренеров обычно приводит к плачевным результатам. Жалко конечно Рубин, но ничего хорошего ждать не приходится. Хотя с таким составом напрямую вылететь не должны.
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    -Сидор Лютый-
    1444109172
    Да дайте же человеку поработать.
    Ответить
    ologreds
    1694997045
    numo444451
    Ответить
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