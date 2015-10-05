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    Георгиев: «В шоке от места «Рубина» в таблице»

    Полузащитник «Рубина» Благой Георгиев признался, что место, занимаемое командой в турнирной таблице российской Премьер-лиги, приводит его в шок.

    «Думаю, мы хорошо сыграли, особенно во втором тайме. Я говорил с ребятами из «Терека», они сами признали, что мы были лучше. Никто здесь в Грозном так не играл, как мы. Это хорошо, но опять ноль очков. Я немного в шоке от того места, которое занимаем.

    «Терек» успокоился после двух голов, а нам, наоборот, было нечего терять. Мы создали достаточно моментов, чтобы не только сравнять, но и выиграть эту игру. У нас хорошие игроки, хорошая команда. Начали играть хорошо, но очков нет.

    Чтобы исправить ситуацию нужно забивать голы. Постепенно надо начинать брать очки. Сыграно уже 11 туров, а очков в активе всего семь. Но нужно работать, тренироваться, брать очки. Просто хорошо играть недостаточно», – заявил Георгиев.

    Напомним, что в матче 11-го тура «Рубин» уступил «Тереку» на выезде со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Рубин»

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    05.10.2015 11:37
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