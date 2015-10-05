Сарри: «Наполи» в хорошей форме»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри остался доволен победой на выезде в матче седьмого тура Серии А против «Милана» (4:0).

«Мы находимся в хорошем настроении и в хорошей форме. Не думаю, что переход на систему 4-3-3 сыграл большую роль. Мы просто в хорошей форме.

Нам нужно продолжать прогрессировать. В первые 25-30 минут мы играли слишком глубоко. «Милан» хорошо провел этот отрезок, но потом пропустил. Они устали, а мы продолжали играть в том же духе. Но я вижу, в чем нам нужно прибавить.

Борьба за скудетто? Сейчас мы думаем о следующем матче с «Фиорентиной». Дальше него я заглянуть не могу», – сказал Сарри.

«Наполи» после семи туров занимает шестую строчку в турнирной таблице с 12 очками в своем активе.