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    Сарри: «Наполи» в хорошей форме»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри остался доволен победой на выезде в матче седьмого тура Серии А против «Милана» (4:0).

    «Мы находимся в хорошем настроении и в хорошей форме. Не думаю, что переход на систему 4-3-3 сыграл большую роль. Мы просто в хорошей форме.

    Нам нужно продолжать прогрессировать. В первые 25-30 минут мы играли слишком глубоко. «Милан» хорошо провел этот отрезок, но потом пропустил. Они устали, а мы продолжали играть в том же духе. Но я вижу, в чем нам нужно прибавить.

    Борьба за скудетто? Сейчас мы думаем о следующем матче с «Фиорентиной». Дальше него я заглянуть не могу», – сказал Сарри.

    «Наполи» после семи туров занимает шестую строчку в турнирной таблице с 12 очками в своем активе.

    Источник: Football Italia

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    05.10.2015 06:44
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