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    Щенников заменит Жиркова в сборной России

    Защитник «Динамо» Юрий Жирков, который в сегодняшнем матче с ЦСКА потянул мышцу, не примет участия в ближайших матчах сборной России. Вместо него в национальную команду отправится защитник «армейцев» Георгий Щенников.

    Полный список игроков, вызванных Леонидом Слуцким:

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Юрий Лодыгин («Зенит» Санкт-Петербург), Артем Ребров («Спартак» Москва).

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все – ЦСКА Москва), Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва), Олег Кузьмин («Рубин» Казань), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба – «Спартак» Москва), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба – «Динамо» Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Алан Касаев, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Павел Мамаев («Краснодар»),Олег Шатов («Зенит Санкт-Петербург), Денис Черышев («Реал» Мадрид Испания).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Кокорин («Динамо» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: РФС

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    04.10.2015 22:25
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    Комментарии (8)
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    CSKA №1
    1443989588
    Удачи Жоре!!!Верим!!!
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    bu.dda
    1443991876
    Рад за Георгия. Пора выходить на новый уровень.
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    CSKA-39-
    1443993451
    Все, копец, дырка в сборной слева! Все голы ЦСКА привозит.
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    Челнинец
    1444029621
    ну канечно своих будет брать, а то что он слабый футболист его не волнует, лучше калешина взял бы!
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    pravda
    1444138706
    Ещенко почему бы не взять...ах да, ведь команда аутсайдер и тем более Анжи.
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    ologreds
    1694997048
    numo444403
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