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РФПЛ. «Уфа» – «Краснодар». Все голы
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19:51
Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Динамо»
1
19:42
Аршавин назвал лучшего нападающего России – он из «Динамо»
2
19:31
Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»
1
19:25
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Тюкавин повторил достижение Кокорина в РПЛ
1
18:58
Президент РПЛ выступил против игры Промеса в России
7
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«Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
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18:52
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Стали известны стартовые составы на матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: 3 марта
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РФПЛ. «Уфа» – «Краснодар». Все голы
РФПЛ. «Уфа» – «Краснодар». Все голы
1:0 – Фомин, 47
1:1 – Мамаев, 49
Источник:
Бомбардир.ру
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04.10.2015 17:59
Россия. Премьер-лига
Россия
Уфа
Краснодар
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