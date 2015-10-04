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    РФПЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА в московском дерби

    «Динамо» не смогло продлить свою шестилетнюю серию без поражений против ЦСКА в домашних матчах.

    Матч завершился со счетом 0:2: в начале первого тайма голом отметился Понтус Вернблум, в конце поединка мяч в сетку отправил Ахмед Муса.

    Набрать очки «Динамо» помешали травмы Юрия Жиркова и Павла Погребняка, которые не смогли завершить матч. Впрочем, у «армейцев» еще по ходу первого тайма был заменен Бибрас Натхо.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Вернблум, 47; 0:2 – Муса, 77.

    Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Морозов, Жирков (Живоглядов, 46), Денисов, Зобнин, Ионов, Ташаев, Кокорин, Погребняк (Соснин, 59).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Тошич (Миланов, 71), Б. Натхо (Еременко, 39), Муса, Думбия (Цауня, 78).

    Предупреждения: Тошич, 64; Дзагоев, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 15:24
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    Комментарии (13)
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    Oliver Kahn007
    1443961877
    ну наконец-то закончилось ''проклятие'' Динамо!С победой нас,красно-синие!)
    Ответить
    antoha spartak
    1443961880
    Позорники выиграли даже не знаю что и сказать
    Ответить
    CSKA_Michael
    1443961881
    Предупреждение еще у зобнина! Можно было и красную показывать!
    Ответить
    _CSKA_Forever
    1443961972
    Не Динамо проиграло,а ЦСКА выиграло. С победой нас!
    Ответить
    DemSerg
    1443962208
    Армейских с победой!
    Ответить
    Патриот Донбасса
    1443962328
    Скучноватый футбольчик...но ЦСКА с победой!
    Ответить
    Димон Алма-Ата
    1443962592
    Динамо же там какой-то обидный ролик про Лёню сняли, вот он их и наказал
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    KosSidFCZP
    1443962628
    Динамо проиграло,а не цска выиграло
    Ответить
    Сармат Ростов
    1443968345
    Ожидал от игры большего. Но, объективно, кони посильнее были.
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    ologreds
    1694997050
    numo444366
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