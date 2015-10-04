Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ринат Билялетдинов: «Я за то, чтобы дать возможность играть в составе шести россиянам»

    Ринат Билялетдинов: «Я за то, чтобы дать возможность играть в составе шести россиянам»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров в РФПЛ.

    «Нужно сделать так, чтобы прекратились гром и молнии по проводу лимита на легионеров. Необходимо зафиксировать лет на пять какой-то регламент и потом ничего не менять. Я считаю, что оптимальный лимит — шесть россиян плюс пять иностранцев на ближайшие два года, потому что есть долгосрочные контракты и нужно дать командам время, чтобы сгладить трансферную политику.

    Но мне могут возразить, что для поддержания класса клубов нужны легионеры. Взять ЦСКА. У них есть Муса, Думбия, Еременко, Тошич, Натхо. Получается, Вернблуму нет места и даже Фернандесу. А ведь в команде ещe находятся Цауня, Миланов. У «армейцев» сейчас богатый выбор квалифицированных легионеров. У «Динамо», например, другая картина, и они безболезненно переживут лимит. Я за то, чтобы дать возможность играть в составе шести россиянам. Но их нужно найти и подготовить, чтобы наши команды резко не теряли в качестве.

    Можно оставить трех иностранцев, но как мы будем выглядеть в еврокубках? Ясно, что сразу пострадаем. Поэтому все надо делать плавно, а для этого необходим приток молодых футболистов, которых с неба не возьмешь. Натурализация — тоже не выход. Сколько уже натурализовали игроков в мини-футболе, а лучше не стало», — заключил Билялетдинов.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2015 12:04
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Gwynbleidd
    1443950537
    Лимиты с фиксированным количеством игроков на поле, это путь в пропасть! Какой лучше всего лимит, видно в Германии! Где молодые футболисты за счет конкуренции растут, а не как наши в петличных условиях, жопу оторвать не хотят!!!
    Ответить
    Viktor41
    1443970153
    Не с неба ждать, а создать условия для развития детско-юношеского футбола. Тогда и десяти россиянам найдется место в командах и их начнут приглашать в западные клубы.
    Ответить
    ologreds
    1694997051
    numo444350
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+