Ринат Билялетдинов: «Я за то, чтобы дать возможность играть в составе шести россиянам»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров в РФПЛ.

«Нужно сделать так, чтобы прекратились гром и молнии по проводу лимита на легионеров. Необходимо зафиксировать лет на пять какой-то регламент и потом ничего не менять. Я считаю, что оптимальный лимит — шесть россиян плюс пять иностранцев на ближайшие два года, потому что есть долгосрочные контракты и нужно дать командам время, чтобы сгладить трансферную политику.

Но мне могут возразить, что для поддержания класса клубов нужны легионеры. Взять ЦСКА. У них есть Муса, Думбия, Еременко, Тошич, Натхо. Получается, Вернблуму нет места и даже Фернандесу. А ведь в команде ещe находятся Цауня, Миланов. У «армейцев» сейчас богатый выбор квалифицированных легионеров. У «Динамо», например, другая картина, и они безболезненно переживут лимит. Я за то, чтобы дать возможность играть в составе шести россиянам. Но их нужно найти и подготовить, чтобы наши команды резко не теряли в качестве.

Можно оставить трех иностранцев, но как мы будем выглядеть в еврокубках? Ясно, что сразу пострадаем. Поэтому все надо делать плавно, а для этого необходим приток молодых футболистов, которых с неба не возьмешь. Натурализация — тоже не выход. Сколько уже натурализовали игроков в мини-футболе, а лучше не стало», — заключил Билялетдинов.