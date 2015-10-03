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    • Халк: «Если будем играть так и дальше, то выиграем чемпионат»

    Халк: «Если будем играть так и дальше, то выиграем чемпионат»

    Нападающий «Зенита» Халк прокомментировал победу в матче 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:0). Бразилец отличился тремя результативными передачами.

    «Я очень доволен тем, что все так получилось в этом матче. Тем более, что мы давно не побеждали дома. Сегодня нам это удалось, и в этом заслуга всех игроков, а не только моя. Неважно, кто забивает – важно, кто выиграл. Если будем так играть и дальше, то выиграем чемпионат», – уверен Халк.

    В последних двух матчах футболист сделал пять голевых пасов, но сам не забил ни разу.

    «Если мои передачи и дальше будут приносить нам победы – согласен вообще не забивать. Главное, чтобы команда выигрывала. У нас сейчас замечательная атмосфера. При этом очень важно было выиграть эти две встречи – с «Гентом» и «Ростовом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2015 22:36
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    Комментарии (4)
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    расулик
    1443904017
    Флаг тебе в руи толстячок
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    Misha78
    1443904403
    Наш пацан!!!!
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    umunw
    1443935534
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    ologreds
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    numo444304
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