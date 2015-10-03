Халк: «Если будем играть так и дальше, то выиграем чемпионат»

Нападающий «Зенита» Халк прокомментировал победу в матче 11-го тура РФПЛ против «Ростова» (3:0). Бразилец отличился тремя результативными передачами.

«Я очень доволен тем, что все так получилось в этом матче. Тем более, что мы давно не побеждали дома. Сегодня нам это удалось, и в этом заслуга всех игроков, а не только моя. Неважно, кто забивает – важно, кто выиграл. Если будем так играть и дальше, то выиграем чемпионат», – уверен Халк.

В последних двух матчах футболист сделал пять голевых пасов, но сам не забил ни разу.

«Если мои передачи и дальше будут приносить нам победы – согласен вообще не забивать. Главное, чтобы команда выигрывала. У нас сейчас замечательная атмосфера. При этом очень важно было выиграть эти две встречи – с «Гентом» и «Ростовом».