Ташуев: «Эта ничья для нас как поражение»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал ничью в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1). Наставник остался недоволен результатом.

«Создали массу моментов: мяч летал и по ленточке, и штанги были. Мы имели большое преимущество в плане создания моментов, контроля мяча. А соперник был предсказуем. К сожалению, ничья. Ничья по этому матчу для нас как поражение. Ребята хорошо играли, боролись, создавали давление. Мы были сильнее, но футбол не всегда логичен», – говорит Ташуев.

Также специалист высказался об игре Песьякова.

«Это хороший вратарь, но ему немножко повезло».