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    Ташуев: «Эта ничья для нас как поражение»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал ничью в матче 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1). Наставник остался недоволен результатом.

    «Создали массу моментов: мяч летал и по ленточке, и штанги были. Мы имели большое преимущество в плане создания моментов, контроля мяча. А соперник был предсказуем. К сожалению, ничья. Ничья по этому матчу для нас как поражение. Ребята хорошо играли, боролись, создавали давление. Мы были сильнее, но футбол не всегда логичен», – говорит Ташуев.

    Также специалист высказался об игре Песьякова.

    «Это хороший вратарь, но ему немножко повезло».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2015 22:04
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