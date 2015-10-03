Пименов: «В «Динамо» поторопились с предоставлением игровой практики молодежи»

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал то обстоятельство, что в клубе стали активно привлекать к матчам молодых российских футболистов.

«Я, с одной стороны, рад, что много русских ребят играет у Андрея Кобелева. Но, на мой взгляд, не надо было так резко проводить эту политику. Хотя в России сейчас стало модно менять курсы развития. Мне кажется, что в «Динамо» с этим просто поторопились. Надо было постепенно подтягивать молодых, через игры. А так многие могут потеряться в команде. Кто пройдет – дальше будет на ведущих», – считает Пименов.

Полное интервью с Русланом Пименовым можно прочесть здесь.