Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Лихтштайнер выбыл на полгода?

    Защитник туринского «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер может пропустить до полугода из-за проведенной ему ранее операции на сердце.

    «В таких ситуациях, как у Штефана, к постоянным тренировкам возвращаются не ранее, чем через полгода после операции. Существует вероятность того, что операция вообще не помогла, тогда ему предстоит перенести еще одно хирургическое вмешательство», – сообщил кардиолог Бруно Чару.

    Напомним, Лихтштайнер перенес операцию из-за проблем с дыханием, вызванных аритмией сердца. Изначально сообщалось, что защитник сможет вернутся в строй в течение месяца.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997057
    numo444249
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+