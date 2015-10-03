Рыков: «Со «Спартаком» может получиться концерт. Надеюсь, в нашу пользу»

Защитник «Мордовии« Владимир Рыков накануне матча 11-го тура РФПЛ против «Спартака« рассказал, кого следует больше всего опасаться в составе соперника.

– Спартаковцы совсем по-другому, в отличие от ЦСКА, играют. Широков с его видением поля может одним пасом один в один вывести. Плюс Попов набрал форму. Вот этих двух игроков надо опасаться в первую очередь.

– Есть мнение, что у Попова получается лучше, когда Широкова на поле нет.

– Ну, не знаю. Может, на тренировках они вместе чудеса творят, поэтому и выходят вдвоем в центре.

– Кто вас настраивать на «Спартак» будет? Лепс? Круг?

– Даже настраивать не надо.

– Но концерт-то со «Спартаком» получится?

– Дай бог. И чтоб получился в нашу пользу.