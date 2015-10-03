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    • Рыков: «Со «Спартаком» может получиться концерт. Надеюсь, в нашу пользу»

    Рыков: «Со «Спартаком» может получиться концерт. Надеюсь, в нашу пользу»

    Защитник «Мордовии« Владимир Рыков накануне матча 11-го тура РФПЛ против «Спартака« рассказал, кого следует больше всего опасаться в составе соперника.

    – Спартаковцы совсем по-другому, в отличие от ЦСКА, играют. Широков с его видением поля может одним пасом один в один вывести. Плюс Попов набрал форму. Вот этих двух игроков надо опасаться в первую очередь.

    – Есть мнение, что у Попова получается лучше, когда Широкова на поле нет.

    – Ну, не знаю. Может, на тренировках они вместе чудеса творят, поэтому и выходят вдвоем в центре.

    – Кто вас настраивать на «Спартак» будет? Лепс? Круг?

    – Даже настраивать не надо.

    – Но концерт-то со «Спартаком» получится?

    – Дай бог. И чтоб получился в нашу пользу.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.10.2015 11:54
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