«Кубань» – «Анжи». Онлайн-трансляция

«Кубань» и «Анжи» крайне неудачно прошли первую треть чемпионата и уже успели поменять тренеров. Смена наставника в Краснодаре уже принесла свои плоды, команда под руководством Сергея Ташуева сходу в пух и прах разнесла «Спартак». Руководить «Анжи» в предстоящей встрече будет Руслан Агаларов, в прошлом сезоне возглавлявший вторую команду махачкалинцев. Посмотрим, как повлияет смена наставника на игру команды, которой уже пора набирать очки.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» – «Анжи». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!