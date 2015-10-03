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    «Кубань» – «Анжи». Онлайн-трансляция

    «Кубань» и «Анжи» крайне неудачно прошли первую треть чемпионата и уже успели поменять тренеров. Смена наставника в Краснодаре уже принесла свои плоды, команда под руководством Сергея Ташуева сходу в пух и прах разнесла «Спартак». Руководить «Анжи» в предстоящей встрече будет Руслан Агаларов, в прошлом сезоне возглавлявший вторую команду махачкалинцев. Посмотрим, как повлияет смена наставника на игру команды, которой уже пора набирать очки.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» – «Анжи». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 19:00
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    Комментарии (2)
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    alexproff
    1443889894
    Без Месси -это уже не Барса.Лидер-есть лидер
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    ologreds
    1694997058
    numo444238
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