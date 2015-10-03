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    • Вице-президент «Ростова» : «У нас нет возможностей выкупить трансфер Могилевца»

    Вице-президент «Ростова» : «У нас нет возможностей выкупить трансфер Могилевца»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о причинах отсутствия полузащитника Павла Могилевца в предстоящем матче 11-тура РФПЛ против «Зенита». Он также сообщил, что у клуба нет финансовых возможностей выкупить трансфер хавбека.
    — Оправдывает ли надежды Павел Могилевец, который был взят в аренду у «Зенита»?
    — Конечно! Вы же все видите по играм. У него была небольшая травма, сейчас он восстановился. А так человек влился в состав, у него ответственная позиция, он молодой перспективный игрок. Надеюсь, у нас он будет расти и рано или поздно попадет в сборную. Надо работать дальше, прогрессировать, к нему никаких вопросов, Павел очень трудолюбивый.
    — Но с «Зенитом» он не сыграет.
    — К сожалению, да. Такова договоренность между клубами. В российском чемпионате это обычная ситуация.
    — Пока не поднимаете вопрос о полном приобретении прав на игрока?
    — Нам тяжело, у «Ростова» нет возможностей совершать такие трансферы. Да и «Зенит» вряд ли отдаст своего воспитанника. Мы благодарны питерскому клубу, что они дали его нам в аренду, он поможет «Ростову». В свою очередь, поможем Могилевцу вырасти как футболисту. В таких руках, как у Бердыева, он обязательно будет прибавлять.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.10.2015 09:20
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    Комментарии (6)
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    Garrincha58
    1443856169
    только из за лимита на него такая цена а сам игрок нулевый поколение Канунниковых рулит
    Ответить
    taben
    1443858989
    Касаев усилил бы Зенит шо пипец..
    Ответить
    ologreds
    1694997058
    numo444234
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