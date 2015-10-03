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    • Спивак: «В «Зените» не помнят о футболистах, отдавших клубу много лет»

    Спивак: «В «Зените» не помнят о футболистах, отдавших клубу много лет»

    Экс-полузащитник «Зенита» Александр Спивак оценил шансы сине-бело-голубых и «Ростова» в предстоящем поединке 11-го тура РФПЛ на «Петровском», а также рассказал, что он думает о ситуации с нападающим Александром Кержаковым.

    – В последнем матче «Ростов» не впечатлил. Да, команда побеждает, но при этом выглядит тяжеловато. Безусловно, матч предстоит интересный, но мне кажется, «Зенит» победит, причем забьет много мячей.

    – Да, но петербуржцы не побеждали в трех домашних матчах подряд. В чем же проблема?

    – Стечение обстоятельств: такие отрезки случаются с любой командой. Я бы не сказал, что «Зенит» играл значительно хуже соперников. Удивило другое: нехватка агрессии. А ведь при всех тренерах на «Петровском» «Зенит» играл очень агрессивно! Помню, даже когда не оставалось сил, болельщики всегда гнали нас вперед. И это помогало нам одерживать сложные, важные победы. Так что агрессию и прессинг создавать надо, как бы сложно не приходилось.

    – Как вы оцениваете ситуацию, в которой оказался ваш бывший партнер Александр Кержаков? На мой взгляд, это неправильно. Ваша позиция?

    – Вспоминаю свою историю и прихожу к выводу, что в «Зените» нет традиций помнить о футболистах, отдавших клубу восемь, десять лет. Странно – весь Петербург помнит, а клуб нет. Даже расставаться с людьми надо по-человечески. Тот же Аршавин, уходивший из клуба, был достоин иных проводов. Это же легенда клуба! То же самое и Кержаков. Вдумайтесь: лучший бомбардир в истории российского футбола тренируется с «Зенитом-2». Это же ненормально!

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    03.10.2015 08:23
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