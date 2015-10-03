Нету: «Готов заменить Ломбертса»

Защитник «Зенита« Луиш Нету рассказал о подготовке команды к матчу 11-го тура РФПЛ против «Ростова» и о своей готовности заменить травмированного Николаса Ломбертса.

– Всегда непросто переключиться с Лиги чемпионов, которая отнимает очень много сил, на чемпионат, тем более, на домашний матч. Это непросто, к тому же у нас есть неприятный опыт. Пока не все идет совсем так, так что будем надеяться, что завтра все пройдет иначе. Чемпионат для нас очень важен, мы должны сражаться до конца, чтобы подтвердить свое звание.

– Нико Ломбертс получил травму в матче против «Гента». Готовитесь выйти в старте, уже говорили об этом с тренером?

– Нет, не говорили. Я знаю, у Нико была проблема с ногой. Сегодня он начал тренировку с нами, потом продолжил самостоятельно, поэтому не знаю, будет ли он готов к завтрашнему матчу. Посмотрим, что решит тренер. Если он не будет готов, я отдам все силы на поле.