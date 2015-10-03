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    Силкин: «С приходом Погребняка вспыхнет и Кокорин»

    Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил надежду, что с приходом в команду нападающего Павла Погребняка может вернуться на своей прежний уровень лидер бело-голубых Александр Кокорин.

    «Я вижу, что Саша старается вернуться на прежний уровень. Но сейчас в средней линии «Динамо» нет хавбека, способного дать резкий, неожиданный пас. А без подпитки форварду трудно обострять и завершать атаку. Особенно это стало ощущаться после отъезда в «Марсель» Вальбуэна. Кстати, у Кокорина многое получалось в связке с Кураньи. И мне странно, что Черчесов нечасто ставил их вместе в состав. Возможно, с приходом Погребняка вспыхнет и Кокорин», – надеется Силкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2015 06:19
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