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    Буффон: «Думал, что попаду в пятерку лучших вратарей года»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал то обстоятельство, что его не включили в список номинантов на «Золотой мяч-2015», который состоит из 59 футболистов.

    «Сегодня утром я заглянул в телефон, который разрывался от сообщений. Там было 50-60 сообщений со словами поддержки. Оказалось, что сегодня опубликовали список претендентов на «Золотой мяч». Если честно, то я даже не был в курсе. Сегодня я почувствовал сильную поддержку, и она согрела мне душу. И поэтому во нет ни капли обиды или разочарования. На протяжении долгих лет я остаюсь неисправимым оптимистом. Самая ценная награда – это когда в тебя верят и тебя поддерживают», – высказался Буффон.

    И все же непопадание в список претендентов на приз стало для вратаря неожиданным.

    «Не буду скрывать: думал, что попаду в пятерку лучших вратарей года».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2015 00:52
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    Комментарии (8)
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    SekatoR
    1443849449
    Буф, ты лучший
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    Antimessi95
    1443852800
    Да он лучший после касильяса
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    roman230582
    1443858389
    Что за дилетанты эти списки составляют
    Ответить
    Zaratustra
    1443866416
    Зачем включать лучшего вратаря мира в список претендентов? Пока ты играеш , Джиджи, они будут боротся за второе место. Все логично.
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    Schicko_008
    1443871894
    В списке - Нойер (без вопросов), Де Хеа (без вопросов), Куртуа (без вопросов), К. Браво (только если принимать во внимание требл), и.... Оспина (ВТФ??)...
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    ologreds
    1694997058
    numo444212
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