Буффон: «Думал, что попаду в пятерку лучших вратарей года»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал то обстоятельство, что его не включили в список номинантов на «Золотой мяч-2015», который состоит из 59 футболистов.

«Сегодня утром я заглянул в телефон, который разрывался от сообщений. Там было 50-60 сообщений со словами поддержки. Оказалось, что сегодня опубликовали список претендентов на «Золотой мяч». Если честно, то я даже не был в курсе. Сегодня я почувствовал сильную поддержку, и она согрела мне душу. И поэтому во нет ни капли обиды или разочарования. На протяжении долгих лет я остаюсь неисправимым оптимистом. Самая ценная награда – это когда в тебя верят и тебя поддерживают», – высказался Буффон.

И все же непопадание в список претендентов на приз стало для вратаря неожиданным.

«Не буду скрывать: думал, что попаду в пятерку лучших вратарей года».