Браво попал в заявку на матч с «Севильей»

Вратарь «Барселоны» Клаудио Браво сможет сыграть в матче седьмого тура Примеры против «Севильи».

Напомним, что в начале сентября Браво травмировал икроножную мышцу и в результате этого повреждения был вынужден пропустить несколько матчей «Барселоны». Теперь же вратарь полностью восстановился от этой травмы и включен в список игроков, которые могут принять участие в матче с «Севильей».

В списке травмированных у «Барселоны» остались Андрес Иньеста, Лионель Месси, Рафинья, Томас Вермален и Адриано Коррея.

Матч «Севилья» – «Барселона» состоится в субботу 3 октября. Начало в 17.00.