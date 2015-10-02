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    Браво попал в заявку на матч с «Севильей»

    Вратарь «Барселоны» Клаудио Браво сможет сыграть в матче седьмого тура Примеры против «Севильи».

    Напомним, что в начале сентября Браво травмировал икроножную мышцу и в результате этого повреждения был вынужден пропустить несколько матчей «Барселоны». Теперь же вратарь полностью восстановился от этой травмы и включен в список игроков, которые могут принять участие в матче с «Севильей».

    В списке травмированных у «Барселоны» остались Андрес Иньеста, Лионель Месси, Рафинья, Томас Вермален и Адриано Коррея.

    Матч «Севилья» – «Барселона» состоится в субботу 3 октября. Начало в 17.00.

    Источник: ФК «Барселона»

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    02.10.2015 21:49
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    Комментарии (2)
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    messilona10
    1443861210
    Браво браво!!!
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    ologreds
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    numo444196
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