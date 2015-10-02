Веркаутерен: «Мы не играем в контроль»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал ничью в матче 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1). У наставника остались двойственные впечатления от этой игры.

«Конечно, потеряли очки, потому что всегда играешь на победу. С другой стороны, не могу быть недовольным тем, что удалось сделать. Безусловно, нападающим было непросто, но мы могли забить и больше. На протяжении игры не давали особо ничего сделать сопернику, хотя последние 10 минут нам пришлось действительно тяжело», – сказал Веркаутерен.

Также специалист высказался о тактических нюансах матча.

«Да, соперник больше контролировал мяч. Но мы не стараемся играть в контроль. Ведь не всегда выигрывает та команда, которая больше держит мяч. «Урал» контролировал мяч, но мы были эффективны и опасны в контратаках, а в некоторых эпизодах также держали мяч».