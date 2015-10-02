Скрипченко: «Случился психологический надлом»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал ничью в матче 11-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). По мнению наставника, пропущенный в конце первого тайма мяч негативно сказался на состоянии игроков.

«Я думаю, что в первом тайме была очень целостная игра у нас, и если бы не пропущенный мяч в конце первого тайма, думаю, мы бы вышли в другом психологическом настрое на второй тайм. Но когда получаешь гол в раздевалку, происходит психологический надлом, что и случилось. Конечно, в перерыве старались ребят настроить на то, что нужно прибавить и обязательно добиться победы. К сожалению, во втором тайме такого хорошего движения не получилось. Да, были полумоменты, было стремление в конце за счет упрощения игры добиться победы, но второй тайм был немного не таким, как хотелось бы», – говорит Скрипченко.

Также специалист прокомментировал отсутствие Ерохина.

«Саша, конечно, основополагающий игрок наш, но у нас есть команда, 25 человек, думаю, заменить его сегодня не было проблемой. Вопрос только состоял в том, как мы перестроимся».

Кроме того, Скрипченко остался доволен произведенными заменами.

«Если в первом тайме была проблема с правым флангом обороны, Цаллагов сделал три опасных прохода и мы пропустили мяч, когда была фланговая атака, то во втором тайме Саша Ставпец решил эту проблему и закрыл фланг».