Россия вышла на первое место в рейтинге УЕФА сезона-2015/16

Россия после удачной еврокубковой недели, в которой наши клубы набрали девять очков в таблицу коэффициентов УЕФА, вышла на первое место в рейтинге сезона-2015/16.

На счету России коэффициент 5,900. Следом за россиянами в первой десятке идут испанцы (5,785), норвежцы (5,250), немцы (5,142), датчане (4,750), французы (4,750), хорваты (4,500), англичане (4,375), шведы (4,250) и португальцы (4,166).

Напомним, во втором туре еврокубков "Зенит", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар" одержали победы над своими соперниками, а "Рубин" сыграл вничью с "Бордо".