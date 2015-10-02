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Россия вышла на первое место в рейтинге УЕФА сезона-2015/16

2 октября 2015, 00:41
27

Россия после удачной еврокубковой недели, в которой наши клубы набрали девять очков в таблицу коэффициентов УЕФА, вышла на первое место в рейтинге сезона-2015/16.

На счету России коэффициент 5,900. Следом за россиянами в первой десятке идут испанцы (5,785), норвежцы (5,250), немцы (5,142), датчане (4,750), французы (4,750), хорваты (4,500), англичане (4,375), шведы (4,250) и португальцы (4,166).

Напомним, во втором туре еврокубков "Зенит", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар" одержали победы над своими соперниками, а "Рубин" сыграл вничью с "Бордо".

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит ЦСКА Рубин Локомотив
Комментарии (27)
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Анжи_Монако_05
1443736652
Европейцы наглядевшись су-24 в сирии решили пустить наших ногомячистов на первое место.))))))
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MrVanes-Zenit
1443754368
Мелочь, а приятно :D
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Freyk
1443765524
Вау! Молодцы все, ну кроме Игоря Акинфеева)
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l.p
1443766018
Да ну на
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Blinchick
1443767305
А про Лихтенштейн вы не забыли?
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somn
1443768149
Неплохо провели второй тур. Всегда бы так.
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Старый Пью
1443768373
Взбодримся! Славная выдалась охота на этой евронеделе :-)
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westerose
1443773865
В следующем туре еврокубков: Зенит-Лион ЦСКА-М
Ю Локомотив-Бешикташ Ливерпуль
-Рубин ПАОК-Краснодар Зен 3 очка, думаю возьмет. ЦСКА- скорее всего ничья. Локомотив должен надирать Бешикташ, Рубин продует Ливерпулю с разгромом. ПАОК-Краснодар, тоже 3 очка. Итого 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.
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иса_25
1443900276
за победу вроде в рейтинг идет 2 очка
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1445191489
Манчестер Юнайтед вилках команда с великой футбольной историей, а цск это кучка афроамереканцев! МЮ с победой легкой
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