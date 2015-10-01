Все видеотрансляции матчей Лиги Европы

В четверг пройдут очередные матчи группового этапа Лиги Европы. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть ряд матчей игрового дня.

Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Группа А

22:00 «Селтик» – «Фенербахче» – Смотреть онлайн

Группа В

22:00 «Ливерпуль» – «Сьон» – Смотреть онлайн

22:00 «Рубин» – «Бордо» – Смотреть онлайн

Группа С

22:00 «Краснодар» – «Габала» – Смотреть онлайн

22:00 ПАОК – «Боруссия» Д – Смотреть онлайн

Группа D

22:00 «Легия» – «Наполи» – Смотреть онлайн

Группа Е

22:00 «Динамо» Мн – «Рапид» В – Смотреть онлайн

Группа G

20:00 «Лацио» – «Сент-Этьен» – Смотреть онлайн

20:00 «Русенборг» – «Днепр» – Смотреть онлайн

Группа Н

20:00 «Бешикташ» – «Спортинг» – Смотреть онлайн

20:00 «Локомотив» – «Скендербеу» – Смотреть онлайн

Группа J

20:00 «Карабах» – Андерлехт» – Смотреть онлайн

20:00 «Монако» – «Тоттенхэм» – Смотреть онлайн