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    Все видеотрансляции матчей Лиги Европы

    В четверг пройдут очередные матчи группового этапа Лиги Европы. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть ряд матчей игрового дня.

    Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Группа А

    22:00 «Селтик» – «Фенербахче»Смотреть онлайн

    Группа В

    22:00 «Ливерпуль» – «Сьон»Смотреть онлайн

    22:00 «Рубин» – «Бордо» Смотреть онлайн

    Группа С

    22:00 «Краснодар» – «Габала»Смотреть онлайн

    22:00 ПАОК – «Боруссия» Д Смотреть онлайн

    Группа D

    22:00 «Легия» – «Наполи»Смотреть онлайн

    Группа Е

    22:00 «Динамо» Мн – «Рапид» ВСмотреть онлайн

    Группа G

    20:00 «Лацио» – «Сент-Этьен»Смотреть онлайн

    20:00 «Русенборг» – «Днепр»Смотреть онлайн

    Группа Н

    20:00 «Бешикташ» – «Спортинг»Смотреть онлайн

    20:00 «Локомотив» – «Скендербеу»Смотреть онлайн

    Группа J

    20:00 «Карабах» – Андерлехт»Смотреть онлайн

    20:00 «Монако» – «Тоттенхэм»Смотреть онлайн

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 21:14
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