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    Тошич: «Уже предвкушаем поединок с «МЮ»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ признался, что уже ждет противостояния с «Манчестер Юнайтед« в следующем туре.

    «Заключительные 15 минут матча с ПСВ получились довольно нервными, но самое главное, что мы движемся вперед и уже предвкушаем поединок с «Манчестер Юнайтед».

    К сожалению, мы пропустили два гола во втором тайме. Нам нужно было собраться и выиграть, что в конечном итоге мы и сделали. К сожалению, нам не удалось забить больше трех мячей и решить все вопросы еще в первом тайме. После перерыва мы дали сопернику слишком много пространства, и поэтому он забил два мяча, – рассказал Тошич.

    Напомним, что матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится в Москве в среду, 21 октября.

    Источник: УЕФА

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    01.10.2015 11:53
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1443691453
    МЮ победит. Но удачи пожелаю ЦСКА
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    vest01
    1443692705
    АРМЕЙСКАЯ ТРИО Муса Думбия Тошич
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    ologreds
    1694997069
    numo444038
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