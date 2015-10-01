Тейшейра: «Создали уйму моментов, но не забили»

Полузащитник «Шахтера« Алекс Тейшейра считает, что ошибка в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ« сыграла важную роль в поражении (0:3).

«В начале первого тайма мы совершили грубую ошибку. Это нас сильно расстроило. К тому же мы создали уйму моментов, но не забили. Только у меня было несколько возможностей для взятия ворот. Голкипер «ПСЖ» выручил, а потом нам где-то не повезло», – сказал Тейшейра.

Напомним, что следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет против «Мальме« на выезде в среду, 21 октября.