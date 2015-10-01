«Краснодар» – «Габала». Онлайн-трансляция

«Краснодар« неудачно стартовал на групповом этапе Лиги Европы, уступив дортмундской «Боруссии« (1:2). При этом, российская команда за игру в Дортмунде удостоился лестных отзывов. «Быкам» не хватило времени в концовке матча, чтобы вырвать ничью. А вот в домашнем противостоянии с «Габалой« подопечных Олега Кононова устроят только три очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Габала». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 22:00, не пропустите!