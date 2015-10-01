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    Луческу: «Шахтеру» остается лишь бороться за третье место»

    Главный тренер «Шахтера« Мирча Луческу признался, что на данный момент его команда не способна бороться с лидерами европейского футбола – «Реалом« (0:4) и «ПСЖ« (0:3).

    «Думаю, мы не заслуживали такого поражения. Мы сыграли против очень сильных соперников – «Реала» и «ПСЖ». Это команды, которые созданы для Лиги чемпионов. В их составах игроки с огромным опытом, тогда как у нас в средней линии выступают очень молодые ребята.

    В самом начале матча гол Сержа Орие выбил нас из колеи, нарушился игровой ритм. Затем мы упустили несколько возможностей. В перерыве я сказал игрокам, чтобы они играли интенсивнее, рисковали, шли в атаку. Мы сумели изменить рисунок игры, но наши молодые футболисты торопились и совершали ошибки.

    Победа «ПСЖ» совершенно заслуженна: они великолепно использовали свои возможности. Нам остается лишь бороться за третье место. Как бы хорошо мы ни играли, все равно не сможем на равных соперничать с «ПСЖ» и «Реалом», – признался тренер.

    Источник: УЕФА

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    01.10.2015 06:28
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