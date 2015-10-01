Думбия: «Возьму паузу в пробитии пенальти»

Форвард ЦСКА Сейду Думбия, который отметился двумя голами и незабитым пенальти в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (3:2), остался не совсем доволен таким результатом.

«Теперь возьму паузу в пробитии пенальти. Игра получилась трудной, но мы в целом сыграли хорошо. Нам нужно было обязательно выиграть, чтобы оставаться в гонке, и мы добились победы.

Не совсем удовлетворены результатом. Могли добиться и большего. Но я, в частности, не использовал ряд выгодных моментов, в том числе не забил пенальти.

Когда ПСВ забил второй мяч – немного испугался. Ведь вели 3:0, а стало 3:2. Но мы сумели до конца оставаться сосредоточенными и удержали преимущество. Удаление у соперников? Это всегда плюс», – признался Думбия.