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    Думбия: «Возьму паузу в пробитии пенальти»

    Форвард ЦСКА Сейду Думбия, который отметился двумя голами и незабитым пенальти в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (3:2), остался не совсем доволен таким результатом.

    «Теперь возьму паузу в пробитии пенальти. Игра получилась трудной, но мы в целом сыграли хорошо. Нам нужно было обязательно выиграть, чтобы оставаться в гонке, и мы добились победы.

    Не совсем удовлетворены результатом. Могли добиться и большего. Но я, в частности, не использовал ряд выгодных моментов, в том числе не забил пенальти.

    Когда ПСВ забил второй мяч – немного испугался. Ведь вели 3:0, а стало 3:2. Но мы сумели до конца оставаться сосредоточенными и удержали преимущество. Удаление у соперников? Это всегда плюс», – признался Думбия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2015 06:08
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    Комментарии (4)
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    sir_Alex
    1443669913
    Давно пора
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    Сармат Ростов
    1443675918
    Хорошо, что хорошо кончается. А вот при пробитии пеналей, Всё-таки под Роналду косить не стоит, тем более не очень и получается...
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    Старый Пью
    1443676286
    Да и первый пенальти левый был. Но все -таки с победой! Игра забывается, результат остается.
    Ответить
    ologreds
    1694997071
    numo444007
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