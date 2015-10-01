Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Слуцкий: «Пропущенные мячи – это цепь событий»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру своих подопечных в матче Лиги чемпионов против ПСВ (3:2).

    «Должны были уходить на перерыв с 4:0, а получилось, что в конце сдерживали атаки ПСВ, удерживали счет 3:2», – посетовал наставник.

    Слуцкий оценил игру Натхо на новой для того позиции.

    «Не совсем уж непривычная позиция. Он справился, достаточно качественно отыграл».

    Специалист не стал винить конкретных игроков в пропущенных мячах.

    «Пропущенные мячи – это всегда цепь событий, там надо предъявлять претензии не только защитникам, а всем, начиная с группы атаки».

    По мнению Слуцкого, во втором тайме ПСВ прибавил.

    «Мы играем не сами с собой, а с соперником, такое бывает. Конечно, я не говорил: сейчас пропускаем два и спокойно доигрываем. Я просил наращивать преимущество».

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2015 00:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997073
    numo443997
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+