«Ювентус» - «Севилья». Смотреть онлайн

"Ювентус" и "Севилья" очень неудачно стартовали в своих национальных чемпионатах. Но в первом туре Лиги чемпионов одержали победы над непростыми соперниками. Вполне возможно, что в сегодняшней очной дуэли решится судьба одного из тренеров этих команд.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Ювентус" - "Севилья", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:45.