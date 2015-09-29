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    Шандао: «Не смогли исправить ошибки по ходу матча»

    Защитник «Кубани« Алешандре Шандао считает, что две ошибки его команды привели к поражению в матче 10-го тура российской Премьер-лиги от «Ростова« (1:2) на выезде.

    «Довольно сложный матч, в котором мы совершили две ошибки, приведшие к пропущенным мячам. К сожалению, по ходу встречи мы не смогли их исправить. Но при этом мне кажется, что определенный прогресс в нашей игре присутствует. Нужно забыть все плохое, что было в этой встрече, взять с собой позитивный опыт и идти дальше – в следующему матчу, в котором нам просто обязательно нужно взять три очка.

    Сразу после перерыва сопернику удалось быстро поразить ворота, и им больше не нужно было думать об атаке. «Ростов» сконцентрировал все свои усилия на защите, выходя вперед за счет длинных передач, и там уже было куда больше борьбы, нежели игры. К сожалению, у нас больше не получилось отыграться.

    Думаю, что нам нужно хорошо поработать перед матчем с «Анжи«, чтобы порадовать болельщиков тем же футболом, что мы показали в матче со «Спартаком». Мы будем играть дома, при своих трибунах, и у нас нет другого выбора, кроме как действовать агрессивно в атаке. Только там можно заработать три очка», – заявил футболист.

    Свой следующий матч «Кубань» проведет против «Анжи» в пятницу, 2 октября, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Кубань»

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    29.09.2015 07:49
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